Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 28 июля после выходных

Национальным банком изменены курсы валют на 28 июля 2025 года, понедельник. Так, курс доллара стал вышел, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 28 июля, Национальным банком определены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9473 белорусского рубля, 1 евро — 3,4581 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7030 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 25 июля, субботу, 26 июля, и воскресенье, 27 июля, курс доллара увеличился, а курс евро и курс российского рубля понизились после выходных. Заметнее в сторону снижения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0034 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0019 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0097 белрубля.
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