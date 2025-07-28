В России с сентября начнут изымать некоторые участки

Владельцы дач и других земельных участков обязаны поддерживать территорию в порядке и не допускать её захламления, иначе им грозит сначала предупреждение, а затем штраф до 50 тысяч рублей с возможным изъятием земли. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
С 1 марта 2025 года в России действует закон об освоении земельных участков. Правительство утвердило критерии заброшенности, которые начнут применяться с 1 сентября 2025 года. Под освоением понимается приведение участка в состояние, пригодное для использования по назначению, в течение трёх лет.
Если собственник не приведёт участок в порядок или сделает это с опозданием, ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. При первом нарушении владельцу выносится только предупреждение, штрафы не применяются. В случае если нарушение не устранено в течение шести месяцев, Росреестр направит уведомление уполномоченному органу для обращения в суд с требованием об изъятии участка. Земля будет выставлена на публичные торги.
У нарушителя не будет никаких льгот для возврата участка, но и ограничений тоже не предусмотрено. Бывший владелец сможет участвовать в торгах на общих основаниях, отметил Машаров.