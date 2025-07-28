В России с сентября начнут изымать некоторые участки

Если собственник не приведёт участок в порядок или сделает это с опозданием, ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. При первом нарушении владельцу выносится только предупреждение, штрафы не применяются. В случае если нарушение не устранено в течение шести месяцев, Росреестр направит уведомление уполномоченному органу для обращения в суд с требованием об изъятии участка. Земля будет выставлена на публичные торги.