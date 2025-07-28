Немецкие промышленники жестко раскритиковали сделку Трампа и ЕС

В Германии промышленный союз резко высказался на счет достигнутого соглашения по пошлинам между ЕС и США в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа. В объединении назвали происходящее неадекватным компромиссом и фатальным сигналом для экономик обеих сторон, передает агентство DPA.
«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», — говорится в заявлении промышленного союза.
При этом в союзе назвали лишь одно позитивное явление в рамках этих договоренностей: ситуация с пошлинами перестала обостряться. И добавили, что надеются на обязательность к исполнению пунктов этого соглашения, чтобы компании обеих сторон смогли заниматься планированием.
Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%. Еще одним условием для снисхождения Штатов станет полный отказ от российских нефти и газа. Также это коснется и ядерного топлива из РФ.