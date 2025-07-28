Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкие промышленники жестко раскритиковали сделку Трампа и ЕС

В Германии промышленный союз резко высказался на счет достигнутого соглашения по пошлинам между ЕС и США в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа.

В Германии промышленный союз резко высказался на счет достигнутого соглашения по пошлинам между ЕС и США в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа. В объединении назвали происходящее неадекватным компромиссом и фатальным сигналом для экономик обеих сторон, передает агентство DPA.

«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», — говорится в заявлении промышленного союза.

При этом в союзе назвали лишь одно позитивное явление в рамках этих договоренностей: ситуация с пошлинами перестала обостряться. И добавили, что надеются на обязательность к исполнению пунктов этого соглашения, чтобы компании обеих сторон смогли заниматься планированием.

Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%. Еще одним условием для снисхождения Штатов станет полный отказ от российских нефти и газа. Также это коснется и ядерного топлива из РФ.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше