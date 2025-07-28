Немецкие промышленники жестко раскритиковали сделку Трампа и ЕС

Евросоюз будет закупать американский СПГ на 250 миллиардов долларов в год до конца срока президента США Дональда Трампа, чтобы добиться снижения пошлин с 30 до 15%. Еще одним условием для снисхождения Штатов станет полный отказ от российских нефти и газа. Также это коснется и ядерного топлива из РФ.