Засуха в России грозит потерей урожая зерновых и масличных культур

Аграрии южных регионов России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засушливых условий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и местные власти.
В Ростовской области урожайность снизилась до 46 центнеров с гектара по сравнению с 62 центнерами в прошлом году. В наиболее пострадавших районах пропашные культуры практически уничтожены, отметил заместитель главы ассоциации Константин Юров.
В Краснодарском крае прогнозируют сокращение урожая зерновых на 2,8 миллиона тонн. Губернаторы регионов подтверждают, что потери могут достигать трети общего объёма.
Госдума готовит обращение в Минсельхоз с просьбой о срочной поддержке сельхозпроизводителей. В то же время министерство сохраняет общий прогноз по урожаю зернобобовых на уровне 135 миллионов тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и Центральном федеральном округе.
В Новгородской области с 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации в агропромышленном комплексе. Ранее, 18 июля, аналогичный режим был объявлен в девяти районах Краснодарского края из-за засухи.
Ранее российско-турецкую АЭС окружили лесные пожары.