Засуха в России грозит потерей урожая зерновых и масличных культур

Госдума готовит обращение в Минсельхоз с просьбой о срочной поддержке сельхозпроизводителей. В то же время министерство сохраняет общий прогноз по урожаю зернобобовых на уровне 135 миллионов тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и Центральном федеральном округе.