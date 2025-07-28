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Копия линейного корабля «Полтава» станет центром по изучению истории

Копия корабля «Полтава» в Петербурге станет центром по изучению морской истории.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Копия линейного корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге станет центром музейного комплекса по изучению морской истории России, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого. Копия «Полтавы» была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ.

«Полтава» привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском Адмиралтействе. С «Полтавы» началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой", — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Полтава» будет находиться на рейде Петропавловской крепости в течение дня 28 июля. Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт «Смоленка». Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте.

«Он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории города и страны», — отметил губернатор.

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