Копия линейного корабля «Полтава» станет центром по изучению истории

В День Военно-морского флота на рейде Петропавловской крепости встал 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Это точная копия в натуральную величину линкора, спроектированного и построенного в начале XVIII века при личном участии Петра Первого. Копия «Полтавы» была построена на одноименной верфи в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. Строительство началось в 2013 году. В 2018 году воссозданный корабль Петровской эпохи был спущен на воду, и с тех пор он участвует в праздничных мероприятиях Дня ВМФ.