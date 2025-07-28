Ле Пен назвала торговую сделку США тройным фиаско для Евросоюза

По словам Ле Пен, соглашение, подписанное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, было заключено на неравных условиях, что ставит ЕС в заведомо проигрышное положение. Она подчеркнула, что условия сделки менее выгодны, чем те, на которых ранее договорилась Великобритания.