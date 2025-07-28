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Ле Пен назвала торговую сделку США тройным фиаско для Евросоюза

Соглашение между США и ЕС нанесёт серьёзный ущерб французской промышленности.

Источник: Аргументы и факты

Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение», резко раскритиковала торговое соглашение между Европейским союзом и США, назвав его провалом для Брюсселя на политическом, экономическом и моральном уровне. Об этом она заявила в социальной сети X*.

По словам Ле Пен, соглашение, подписанное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, было заключено на неравных условиях, что ставит ЕС в заведомо проигрышное положение. Она подчеркнула, что условия сделки менее выгодны, чем те, на которых ранее договорилась Великобритания.

Политик выразила мнение, что данное соглашение нанесёт серьёзный ущерб французской промышленности, энергетике и оборонной отрасли. В своём заявлении она сравнила его с капитуляцией, отметив, что ЕС пошёл на уступки, которые подрывают экономические интересы Франции.

Ранее Трамп заявил, что Евросоюз будет закупать у США большое количество военной техники в рамках новой торговой сделки.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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