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Аренда однокомнатных квартир в Челябинске дорожает динамичнее всех в стране

Вышло в свет исследование, изучившее динамику изменений ситуации на рынке аренды жилых помещений с 2020 года.

Источник: Freepik

Этот год для начала анализа был выбран не случайно. С него по стране начала расходится пандемия, которая повлияла не только на здоровье россиян, но и на их экономическое поведение, в том числе и на рынке недвижимости. В прошедшую пятилетку было еще немало событий, которые влияли на ситуацию с жильем, например, запуск программы льготной ипотеки.

В данном исследовании, которое, как пишут «Известия», было проведено аналитиками компании «Этажи» показано, что в целом по стране, начиная с 2020 года, средние ставки аренды однокомнатной квартиры выросли в 1,9 раз. Однако в ряде регионов динамика была куда выше среднестатистической. Так в Челябинске ставки на аренду полуторки (так в южноуральском регионе называют однокомнатную квартиру) выросли за последние пять лет в 2,6 раза. Это самый высокий результат среди российских мегаполисов.

В пятерку городов с самым высоким ростом арендных ставок также попали Нижний Новгород (в 2,4 раза), Омск (в 2,2 раза), Казань и Екатеринбург (в 2,1 раза).