Аренда однокомнатных квартир в Челябинске дорожает динамичнее всех в стране

Этот год для начала анализа был выбран не случайно. С него по стране начала расходится пандемия, которая повлияла не только на здоровье россиян, но и на их экономическое поведение, в том числе и на рынке недвижимости. В прошедшую пятилетку было еще немало событий, которые влияли на ситуацию с жильем, например, запуск программы льготной ипотеки.