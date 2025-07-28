Аренда однокомнатных квартир в Челябинске дорожает динамичнее всех в стране

Этот год для начала анализа был выбран не случайно. С него по стране начала расходится пандемия, которая повлияла не только на здоровье россиян, но и на их экономическое поведение, в том числе и на рынке недвижимости. В прошедшую пятилетку было еще немало событий, которые влияли на ситуацию с жильем, например, запуск программы льготной ипотеки.
В данном исследовании, которое, как пишут «Известия», было проведено аналитиками компании «Этажи» показано, что в целом по стране, начиная с 2020 года, средние ставки аренды однокомнатной квартиры выросли в 1,9 раз. Однако в ряде регионов динамика была куда выше среднестатистической. Так в Челябинске ставки на аренду полуторки (так в южноуральском регионе называют однокомнатную квартиру) выросли за последние пять лет в 2,6 раза. Это самый высокий результат среди российских мегаполисов.
В пятерку городов с самым высоким ростом арендных ставок также попали Нижний Новгород (в 2,4 раза), Омск (в 2,2 раза), Казань и Екатеринбург (в 2,1 раза).