Кампания по возврату детских лагерей в Приморье зашла в тупик

Так, в середине июня Советский районный суд Владивостока встал на сторону «Владивостокского международного университета», который владеет бывшим детским лагерем «Юный приморец» более 20 лет. С начала 2000-х он использовался под частную школу, но в 2024 году суд признал приватизацию незаконной и изъял его у корейского собственника. Однако Девятый кассационный суд отменил это решение, указав на истечение срока исковой давности. В итоге Советский районный суд Владивостока пересмотрел дело и отказал прокуратуре.
Любопытно, но еще в самом начале суд отказывал прокуратуре в иске, отмечая, что это не его подсудность. Правда, в итоге все же принял иск прокуратуры, и при первом рассмотрении поддержал позицию надзорного ведомства. Gосле отмены решения в кассации, отказал в удовлетворении иска.
Не исключено, что расположенная там частная школа вновь может открыться.
Однако, это не единственный кейс, когда детский лагерь, оказавшийся в руках частников, так и не был возвращен государству. Из шести подобных дел, победа только одна по лагерю «Лесная сказка», и то усилиями Генпрокуратуры.
По остальным лагерям, они остались в частных руках, в том числе в руках застройщиков. Так, «Лесная поляна» сохранила статус базы отдыха, выиграв суд. По «Нептуну» достигнуто мировое соглашение, по которому мэрия получит 60 квартир от ГК «Эскадра». «Изумруд» возвращён застройщику «Форест Групп». Единственный лагерь находящийся сейчас под вопросом — «Прометей», который ждет апелляцию.
При этом в Совете Федерации еще в июле звучали оптимистичные заявления. Сенатор от Приморья Александр Ролик докладывал, что шесть лагерей уже вернули государству. Но на деле победа только одна.