Кампания по возврату детских лагерей в Приморье зашла в тупик

Так, в середине июня Советский районный суд Владивостока встал на сторону «Владивостокского международного университета», который владеет бывшим детским лагерем «Юный приморец» более 20 лет. С начала 2000-х он использовался под частную школу, но в 2024 году суд признал приватизацию незаконной и изъял его у корейского собственника. Однако Девятый кассационный суд отменил это решение, указав на истечение срока исковой давности. В итоге Советский районный суд Владивостока пересмотрел дело и отказал прокуратуре.