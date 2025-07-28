В Хабаровском крае сироте выделят квартиру после вмешательства прокурора

В Николаевске-на-Амуре суд обязал краевое министерство ЖКХ предоставить сироте благоустроенное жильё. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Иск подала прокуратура после обращения опекунов 19-летней девушки, оставшейся без родителей в детстве. По словам заявителей, несмотря на положенный по закону статус, она до сих пор не получила квартиру из государственного жилищного фонда.
Ситуацией заинтересовалась городская прокуратура, и в интересах девушки был подан иск. Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил обязать министерство предоставить сироте жильё в черте города.
Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.