Авиакомпании «Ангара» могут запретить самостоятельно ремонтировать самолёты

Ранее агентство сообщало, что в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» накануне, 24 июля. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-24 находилось 43 пассажира, из них пять детей и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Следователи зафиксировали обстановку в момент крушения самолета. Установлены бортовые самописцы, извлечены тела из-под обломков самолета.