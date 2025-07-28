Авиакомпании «Ангара» могут запретить самостоятельно ремонтировать самолёты

28 июля в Росавиации пройдет совещание по вопросу возможного отзыва у авиакомпании «Ангара» сертификата организации по техобслуживанию. Документ является бессрочным и действителен до дня приостановки его действия или аннулирования. Сертификат дает авиакомпаниям право проводить техническое обслуживание летательной техники, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают «Известия» (18+), Ространснадзор выявил ряд нарушений в «Ангаре» во время проведения проверок. Совещание в Росавиации должно было состояться 24 июля, но его перенесли из-за авиакатастрофы, которая произошла с Ан-24 в Амурской области.
С 24 июня 2025 года по 8 июля Ространснадзор проводил проверки в авиакомпании «Ангара». Причиной этому послужил инцидент с одним из самолётов авиакомпании в аэропорту Киренска Иркутской области. 26 мая этого года еще один самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетной полосы, протаранив ее носом из-за сломанной стойки шасси. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее агентство сообщало, что в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» накануне, 24 июля. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-24 находилось 43 пассажира, из них пять детей и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Следователи зафиксировали обстановку в момент крушения самолета. Установлены бортовые самописцы, извлечены тела из-под обломков самолета.