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Креативный бизнес в Прикамье может получить микрозаймы под 1,5% годовых

Микрозаем «Креативный» разработан по поручению губернатора Пермского края.

Микрозаем «Креативный» разработан по поручению губернатора Пермского края. Он адресован бизнесу в сфере моды и дизайна, ремесел и рекламы, кино, IT-разработок и так далее.

Заем может быть получен на исполнение контракта — до 1,5 млн рублей на 18 месяцев либо на развитие бизнеса — до 5 млн на срок до 36 месяцев.

В числе первых новой программой воспользовалось предприятие по изготовлению гитар в Кунгуре. Здесь отмечают, что благодаря займу смогли закупить материалы, без которых невозможно производство, и рассчитывают усилить позиции бренда на рынке.

Подробности о микрозайме «Креативный» — по телефону горячей линии 8−800−300−80−90.