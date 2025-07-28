Новую ракету-носитель назовут «Воронеж»

Она будет предназначена для вывода на околоземные орбиты малых космических аппаратов (МКА) общим весом до 250 килограммов.
О разработке новой российской ракеты с названием нашего города «Воронеж» рассказали в Самарском национальном исследовательском университете имени Королева. Создание данного объекта позволит снизить стоимость запуска спутников и увеличить число российских аппаратов в околоземном пространстве.
Над аппаратом вместе с учеными работаю студенты самарского университета, они думают над сверхсовременной двигательной установкой и над схемой двигателя первой ступени. Высота самого носителя составит около 30 метров, а запуск панируют произвести с космодрома Восточный. К 2030 году программа запуска «Воронеж» реализует до 20 стартов в год.
Раннее «МК в Воронеже» сообщал о ракете «Союз-2.1а» с воронежским двигателем и об успешном запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» тоже с воронежскими двигателями.