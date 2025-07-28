Новую ракету-носитель назовут «Воронеж»

Над аппаратом вместе с учеными работаю студенты самарского университета, они думают над сверхсовременной двигательной установкой и над схемой двигателя первой ступени. Высота самого носителя составит около 30 метров, а запуск панируют произвести с космодрома Восточный. К 2030 году программа запуска «Воронеж» реализует до 20 стартов в год.