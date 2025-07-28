Депутат Говырин: с 1 октября зарплаты госслужащих вырастут

С 1 октября некоторые категории государственных служащих в России получат повышение заработной платы на 7,6 процента. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин.
По словам депутата, которые приводит РИА Новости, повышение коснётся сотрудников Федеральной противопожарной службы, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, а также работников фельдъегерской связи.
Также повышение заработной платы затронет военнослужащих, как тех, кто служит по контракту, так и тех, кто проходит срочную службу. Ожидается, что повышенные выплаты начнут поступать с ноября 2025 года.
Говырин также подчеркнул, что статья 134 Трудового кодекса предписывает владельцам коммерческих организаций регулярно пересматривать оклады сотрудников, чтобы компенсировать влияние инфляции. При этом работодатели сами определяют периодичность и размер повышения.
Добавим, с 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс вступят в силу новые нормы, требующие чёткого прописания правил начисления премий — с указанием условий, критериев, периодичности и порядка выплат. Если эти условия соблюдены, но премия не выплачена, работник вправе ссылаться на нарушение и требовать перерасчёт.