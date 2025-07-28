О возможном повышении налога на старые машины рассказали самарцам

В России могут серьёзно ударить по владельцам старых автомобилей. Автодилеры через ассоциацию РОАД предложили ужесточить правила для машин старше 15 лет — и сделать их эксплуатацию намного дороже.
Цель — заставить людей чаще менять старые авто на новые, чтобы обновить устаревший отечественный автопарк.
Что готовят для «старушек на колёсах» рассказало издание «Газета.ру».
Во-первых, может вырасти транспортный налог. Насколько именно — пока не уточняется, но речь идёт о серьёзном повышении.
Во-вторых, техосмотр для таких машин могут сделать в два раза чаще — не раз в год, а дважды. То есть каждый владелец старого авто будет вынужден не только платить больше, но и тратиться на дополнительные визиты в сервис.
Сейчас средний возраст машины в России — 16 лет. Из 55 миллионов автомобилей почти 40 миллионов старше 10 лет, а 20 миллионов — за 15.
Получается, что почти половина автовладельцев в стране попадает под потенциальные изменения.
Инициатива вызвала бурное обсуждение. Многие считают, что такие меры ударят по обычным людям, у которых нет возможности покупать новую машину.
В то время как дилеры видят в этом шанс оживить рынок. Пока предложение находится на стадии обсуждения, но, если его поддержат, уже в ближайшие годы ездить на старом автомобиле станет заметно тяжелее.
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