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О возможном повышении налога на старые машины рассказали самарцам

В России могут серьёзно ударить по владельцам старых автомобилей.

В России могут серьёзно ударить по владельцам старых автомобилей. Автодилеры через ассоциацию РОАД предложили ужесточить правила для машин старше 15 лет — и сделать их эксплуатацию намного дороже.

Цель — заставить людей чаще менять старые авто на новые, чтобы обновить устаревший отечественный автопарк.

Что готовят для «старушек на колёсах» рассказало издание «Газета.ру».

Во-первых, может вырасти транспортный налог. Насколько именно — пока не уточняется, но речь идёт о серьёзном повышении.

Во-вторых, техосмотр для таких машин могут сделать в два раза чаще — не раз в год, а дважды. То есть каждый владелец старого авто будет вынужден не только платить больше, но и тратиться на дополнительные визиты в сервис.

Сейчас средний возраст машины в России — 16 лет. Из 55 миллионов автомобилей почти 40 миллионов старше 10 лет, а 20 миллионов — за 15.

Получается, что почти половина автовладельцев в стране попадает под потенциальные изменения.

Инициатива вызвала бурное обсуждение. Многие считают, что такие меры ударят по обычным людям, у которых нет возможности покупать новую машину.

В то время как дилеры видят в этом шанс оживить рынок. Пока предложение находится на стадии обсуждения, но, если его поддержат, уже в ближайшие годы ездить на старом автомобиле станет заметно тяжелее.

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