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«Аэрофлот» предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Компания «Аэрофлот» вынужденно вносит корректировки в расписание полетов из-за сбоя в работе информационных систем, некоторые рейсы могут быть перенесены или отменены. Об этом говорится в сообщении компании.

Источник: РИА "Новости"

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», — добавили в пресс-службе.