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В Самарской области нашли 44 тысячи торговых точек с оборотом 1,2 трлн рублей

Согласно последним данным Самарастата, в регионе зарегистрировано рекордное количество торговых предприятий — 44 000 объектов.

Согласно последним данным Самарастата, в регионе зарегистрировано рекордное количество торговых предприятий — 44 000 объектов. Среди них преобладают магазины формата «у дома» (19 000), а также 920 супермаркетов и 45 крупных гипермаркетов.

Финансовые показатели сектора впечатляют: годовой оборот превысил 1,2 трлн рублей. Это свидетельствует о стабильном покупательском спросе и важной роли торговли в экономике региона.

Занятость в отрасли остается значительной — 125 000 специалистов, что составляет каждое восьмое рабочее место в организованном секторе экономики области.

Аналитики отмечают, что такая развитая торговая инфраструктура соответствует потребностям населения с разным уровнем дохода и покупательскими привычками.

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