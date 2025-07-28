Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморцам вернут более пяти миллионов за некачественные услуги ЖКХ

Прокуратура заставила коммунальщиков вернуть более пяти миллионов рублей жителям Приморья за некачественные услуги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Приморья усилила контроль за работой управляющих компаний после массовых жалоб на срывы сроков ремонта и аварийные отключения. С начала года ведомство провело серию проверок, выявив системные нарушения в сфере ЖКХ.

В итоге 150 представлений внесено прокурорами, 70 должностных лиц оштрафованы, 30 тысяч граждан получат перерасчет. Общая сумма компенсаций превысит 5 миллионов рублей.

Надзорные меры будут продолжены, чтобы жители получали услуги надлежащего качества. УК и подрядчикам придется отвечать за долгие отключения воды, перебои с отоплением и прочие недочеты.