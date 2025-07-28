Приморцам вернут более пяти миллионов за некачественные услуги ЖКХ

Прокуратура Приморья усилила контроль за работой управляющих компаний после массовых жалоб на срывы сроков ремонта и аварийные отключения. С начала года ведомство провело серию проверок, выявив системные нарушения в сфере ЖКХ.
В итоге 150 представлений внесено прокурорами, 70 должностных лиц оштрафованы, 30 тысяч граждан получат перерасчет. Общая сумма компенсаций превысит 5 миллионов рублей.
Надзорные меры будут продолжены, чтобы жители получали услуги надлежащего качества. УК и подрядчикам придется отвечать за долгие отключения воды, перебои с отоплением и прочие недочеты.