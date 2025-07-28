Составлен рейтинг стран по доступности бензина: вот на каком месте находится РФ

При этом в России, Белоруссии и Казахстане зафиксированы самые низкие номинальные стоимости бензина. Но если рассматривать этот показатель в привязке к заработной плате, то лидером по доступности стал Люксембург. На втором месте оказалась Британия, а на третьем — Норвегия. РФ в этом списке досталось лишь 15-е место. Ее обогнала Испания, но Россия заняла место сразу над Казахстаном.