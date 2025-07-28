Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Согласно исследованию РИА Новости, Россия заняла 15-ю строчку в списке европейских государств по объёму бензина, который жители могут приобрести на среднюю зарплату. Исследование показало, что россиянам доступно около 1360 литров топлива в месяц.
Лидером рейтинга стал Люксембург, где на средний заработок можно купить более 2800 литров бензина. В первую пятёрку также вошли Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия с показателями свыше 2200 литров. На противоположном конце списка оказалась Молдавия — её жители могут позволить себе лишь 546 литров топлива, что почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге.
В абсолютных цифрах самый дешёвый бензин зафиксирован в Казахстане — около 40 рублей за литр. Россия занимает второе место по доступности цен — 62,3 рубля за литр 95-го бензина. При этом с начала года стоимость топлива в нашей стране выросла на 2,7%, тогда как в большинстве европейских государств наблюдалось снижение цен.
Эксперты связывают этот рост с инфляционными процессами, в то время как в Западной Европе инфляция практически побеждена. Наиболее существенное подорожание отмечено в Беларуси (+6,6%), а наибольшее снижение — в Норвегии (-8,7%) и Швеции (-8%).
Прогнозируется, что среднегодовая цена нефти Brent в 2025 году составит 70−75 долларов за баррель, что может способствовать сохранению относительно невысоких цен на топливо. В России дополнительным сдерживающим фактором выступает запрет на экспорт бензина. Специалисты ожидают, что доступность топлива для россиян как минимум не ухудшится, учитывая опережающий рост зарплат по сравнению с инфляцией.
Самые высокие цены на бензин в Европе зафиксированы в Дании (179 рублей за литр), Нидерландах, Греции и Италии, где литр топлива стоит более 160 рублей. Что касается дизельного топлива, то здесь ситуация схожая — самые низкие цены в Казахстане (46,9 рубля), самые высокие в Дании (159,7 рубля).
Исследование основано на официальных данных о ценах на бензин АИ-95 и среднемесячных зарплатах в европейских странах по состоянию на конец июня 2025 года. Для Норвегии использованы данные мая 2025 года.