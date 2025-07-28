Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

Лидером рейтинга стал Люксембург, где на средний заработок можно купить более 2800 литров бензина. В первую пятёрку также вошли Великобритания, Норвегия, Австрия и Ирландия с показателями свыше 2200 литров. На противоположном конце списка оказалась Молдавия — её жители могут позволить себе лишь 546 литров топлива, что почти в пять раз меньше, чем в Люксембурге.