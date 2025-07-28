Новый транзитный коридор. Какие задачи встанут перед ШМСД

С технической точки зрения, строительство ШМСД — не самая тривиальная задача. Часть трассы будет проходить через районы с плотной жилой застройкой. Так, в начале июля стало известно, что Главгосэкспертиза России одобрила этап 4.1. Участок, о котором идёт речь, тянется в Невском районе от транспортного узла на пересечении с Глухоозёрским шоссе (по левому направлению) и от улицы 2-й Луч (по правому направлению), а дальше — через Неву вдоль северного железнодорожного полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом. Это районы с плотной жилой застройкой, поэтому участок проведут в основном в надземном уровне по эстакадам, по три полосы в каждую сторону движения. Планируется одна транспортная развязка, на искусственных сооружениях установят шумозащитные экраны.