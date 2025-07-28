Новый транзитный коридор. Какие задачи встанут перед ШМСД

Широтная магистраль скоростного движения — один из крупнейших транспортных мегапроектов в городе на ближайшее десятилетие. Это платная шестиполосная трасса длиной до 32,4 км, которая соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и далее — с трассами Ленинградской области. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
По поручению Путина.
Важно, что реализация проекта началась чуть более 2 лет назад по поручению президента России Владимира Путина. ШМСД существенно изменит логистику транспортных перевозок не только в Петербурге, но и на всём Северо-Западе. Трасса станет третьим звеном в системе скоростных магистралей города и частью обновлённого транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск. С вводом в строй всех этапов магистрали центр Петербурга будет разгружен от транзитного транспорта. Также создадут современный транспортный логистический коридор между ЗСД, КАД и Мурманским шоссе. ШМСД обеспечит прямую связь восточных районов с югом города.
«В Петербурге трасса пройдёт в основном внутри промышленного пояса. В состав магистрали входит новый разводной мост, начало строительства которого запланировано на 2025 год. Это будет уже второй мост, который возводится через Неву впервые за многие десятилетия», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Срок завершения проекта — 2031 год. Общая протяжённость ШМСД составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдут в границах Петербурга, а 15,7 км — по территории Ленобласти.
Первый этап проекта уже реализован. Рабочее движение по Витебской развязке было открыто в конце прошлого года. Инвестиции составили 43 млрд рублей, стоимость строительства следующих этапов магистрали составит порядка 241 млрд.
С учётом архитектуры.
С технической точки зрения, строительство ШМСД — не самая тривиальная задача. Часть трассы будет проходить через районы с плотной жилой застройкой. Так, в начале июля стало известно, что Главгосэкспертиза России одобрила этап 4.1. Участок, о котором идёт речь, тянется в Невском районе от транспортного узла на пересечении с Глухоозёрским шоссе (по левому направлению) и от улицы 2-й Луч (по правому направлению), а дальше — через Неву вдоль северного железнодорожного полукольца до транспортной развязки на пересечении с Союзным проспектом. Это районы с плотной жилой застройкой, поэтому участок проведут в основном в надземном уровне по эстакадам, по три полосы в каждую сторону движения. Планируется одна транспортная развязка, на искусственных сооружениях установят шумозащитные экраны.
Главным элементом участка станет однокрылый разводной мост через Неву. Он соединит берега в створе Зольной и Фаянсовой улиц. Длина пролёта составит 60,1 м — это будет самая длинная конструкция в Петербурге, а также новая достопримечательность города. Мостовое сооружение общей длиной 777,3 м возведут на 11 опорах, из них шесть будут стоять в русле Невы и пять — в пойменной части.
«Новый мост через Неву с разводным пролётом будет расположен рядом с действующим Финляндским мостом. Поэтому при проектировании проведена оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся универсальную ценность исторического центра Санкт-Петербурга как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО», — рассказала главный эксперт проекта Татьяна Сущевская.
За счёт специально продуманных архитектурных конструкций новый мост ШМСД будет визуально сливаться с архитектурой Финляндского железнодорожного моста, не нарушая панорамных видов. У моста планируется неклассическая разводка. Это связано с тем, что фактически он будет находиться в составе дороги, которая имеет по три полосы движения в каждом направлении, а также — разделение между направлениями. Поэтому каждый из пролётов сможет подниматься как самостоятельная система с учётом направления движения.
Благодаря строительству нового перехода через Неву и перераспределению транспортных потоков снизится нагрузка на существующие мосты в этой части города, в частности, на Володарский и мост Александра Невского.
Примыкающий мост.
Любопытно, что к ШМСД примкнёт (хотя и не станет частью магистрали) также и Большой Смоленский мост. Трасса пройдёт примерно в километре от моста, который также обещает стать настоящим произведением архитектурного искусства. Он обеспечит связь между берегами на самом протяжённом участке Невы в границах города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского, а в улично-дорожную сеть строящийся мост будет интегрирован за счёт трёх крупных развязок.
Новая переправа позволит оптимизировать маршруты движения транспорта и перераспределить автомобильный трафик в обход исторического центра. Мост будет стоять на 10 опорах. Длина Большого Смоленского с подходами составит 1,6 км, а протяжённость моста над Невой, от первой опоры до десятой, достигнет 494 м. Переправа будет иметь шесть полос автомобильного, две полосы трамвайного движения, тротуар и велодорожку. Рабочее движение по Большому Смоленскому мосту планируется запустить в 2027 году.
Новый каркас города.
Председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков:
"Развитие Петербурга как мегаполиса XXI века невозможно без создания эффективного транспортно-логистического каркаса.
Сегодня мы такой каркас строим, выполняя поручение президента России о развитии современной транспортной системы петербургской агломерации. В первую очередь транспортный каркас включает качественно новые магистрали и развязки, призванные снизить трафик личного транспорта в центре города и дать приоритет для движения общественного транспорта.
Широтная магистраль скоростного движения с мостом через Неву, наряду с КАД и ЗСД, в соответствии с генеральным планом развития Петербурга станет одним из ключевых звеньев каркаса непрерывного движения.
Первый этап ШМСД — Витебская развязка ЗСД — уже показывает высокую востребованность у автомобилистов: в месяц по дороге совершается более 500 тыс. поездок.
Помимо ШМСД, звенья каркаса также составят путепровод во Фрунзенском и Невском районах и магистраль с Арсенальным мостом в её составе. Таким образом, получится единая схема скоростных дорог, позволяющая выехать из любой точки Петербурга и безостановочно проехать практически весь город".
Цели мегапроекта.
Напрямую связать застройку на востоке Петербурга с южными районами. Это ускорит развитие города;
освободить улицы в центре от транзитного транспорта;
частично разгрузить КАД и особо загруженные участки федеральной трассы «Кола»;
обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов Ленинградской области;
связать два берега Невы на протяжённом интервале между Володарским мостом и мостом Александра Невского, разгрузить эти мосты;
создать удобный транспортный коридор в Ленобласть, Карелию, Мурманск, Архангельск.