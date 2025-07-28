ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.
«Прямые рейсы в Самарканд осуществляет крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air. Первый рейс по новому направлению выполнен 25 июля», — говорится в сообщении.
Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск — Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.
Время в пути — около 7 часов.
В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.