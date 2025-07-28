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Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом

В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые.

Источник: Аргументы и факты

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом, сообщает пресс-служба российского международного аэропорта Хабаровск.

«Прямые рейсы в Самарканд осуществляет крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air. Первый рейс по новому направлению выполнен 25 июля», — говорится в сообщении.

Полеты запланированы по пятницам. На рейсах Хабаровск — Самарканд задействованы Airbus A320 neo, в конфигурации салона 186 кресел.

Время в пути — около 7 часов.

В современной истории воздушной гавани Хабаровска рейсы по данному направлению выполняют впервые, добавили в пресс-службе.