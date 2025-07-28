Ежемесячные расходы населения в Молдове выросли до 4400 леев

«Наиболее резкий скачок произошел в период с 2021 по 2023 год, когда ежемесячные расходы выросли с 3039 леев до 4248 леев. А 2022 год ознаменовался впечатляющим ростом почти на 700 леев на фоне рекордной инфляции и роста цен на энергоносители, продукты питания и другие основные товары», — говорится в релизе.