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Ежемесячные расходы населения в Молдове выросли до 4400 леев

Постоянная инфляция заставляет граждан Молдовы тратить на проживание все больше денег.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Общие ежемесячные потребительские расходы населения Республики Молдова значительно выросли в период с 2019 по 2024 год. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).

Если в 2019 году гражданин Молдовы тратил в среднем 2786 леев в месяц на человека, то в 2024 году эта сумма достигла 4407 леев, увеличившись более чем на 58% за пять лет, свидетельствуют данные НБС.

«Наиболее резкий скачок произошел в период с 2021 по 2023 год, когда ежемесячные расходы выросли с 3039 леев до 4248 леев. А 2022 год ознаменовался впечатляющим ростом почти на 700 леев на фоне рекордной инфляции и роста цен на энергоносители, продукты питания и другие основные товары», — говорится в релизе.

Динамика 2024 года свидетельствует о замедлении темпов роста — всего на 159 леев больше, чем в 2023 году.

Эта тенденция отражает растущее экономическое давление на семейные бюджеты, учитывая, что покупательная способность не всегда успевает за ростом цен.