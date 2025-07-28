Ежемесячные расходы населения в Молдове выросли до 4400 леев

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Общие ежемесячные потребительские расходы населения Республики Молдова значительно выросли в период с 2019 по 2024 год. Такие данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
Если в 2019 году гражданин Молдовы тратил в среднем 2786 леев в месяц на человека, то в 2024 году эта сумма достигла 4407 леев, увеличившись более чем на 58% за пять лет, свидетельствуют данные НБС.
«Наиболее резкий скачок произошел в период с 2021 по 2023 год, когда ежемесячные расходы выросли с 3039 леев до 4248 леев. А 2022 год ознаменовался впечатляющим ростом почти на 700 леев на фоне рекордной инфляции и роста цен на энергоносители, продукты питания и другие основные товары», — говорится в релизе.
Динамика 2024 года свидетельствует о замедлении темпов роста — всего на 159 леев больше, чем в 2023 году.
Эта тенденция отражает растущее экономическое давление на семейные бюджеты, учитывая, что покупательная способность не всегда успевает за ростом цен.