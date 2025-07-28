Эксперт раскрыл, что ждет ключевую ставку в ближайшем будущем

По словам Табаха, исходя из развития экономической ситуации в стране, у регулятора остается достаточно хороший потенциал для снижения ключевой ставки на 2026 год. При этом он указал, что из текущих прогнозов Банка России следует, что в конце текущего года ставка вряд ли опустится ниже отметки в 15%. Эксперт убежден, что это практически невозможно.