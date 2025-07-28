Эксперт раскрыл, что ждет ключевую ставку в ближайшем будущем

В минувшую пятницу, 25 июля, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 2%, до 18% годовых. Так регулятор отреагировал на свежие данные Росстата о замедлении инфляции в России. В беседе с «Российской газетой» доцент экономического факультета МГУ, экономист Антон Табах сделал прогноз о том, что будет с ключевой ставкой в ближайшем будущем.
Как заметил собеседник издания, во второй половине текущего года столь быстрого снижения ставки на каждом заседании совета директоров ЦБ, скорее всего, не будет. Он обратил внимание на то, что Центробанк оставил нейтральный сигнал и сохранил свободу действие на оставшиеся месяцы, сделав при этом большое количество заявлений про среднесрочные риски.
«Это были словесные интервенции, чтобы охладить горячие головы на рынке», — утверждает экономист.
По словам Табаха, исходя из развития экономической ситуации в стране, у регулятора остается достаточно хороший потенциал для снижения ключевой ставки на 2026 год. При этом он указал, что из текущих прогнозов Банка России следует, что в конце текущего года ставка вряд ли опустится ниже отметки в 15%. Эксперт убежден, что это практически невозможно.
Собеседник издания добавил, что в течение всего следующего года ключевая ставка будет оставаться двузначной.
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