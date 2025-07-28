В Госдуме назвали, на сколько повысят зарплату госслужащим в Волгограде

Волгоградские госслужащие станут получать на 7,6% больше с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Единоросс уточнил, что это связано с ростом инфляции. Повышение произойдет согласно проекту поправок к постановлению правительства РФ. В нем предусмотрен рост индексации с 4,5% до 7,6%.
Зарплата точно увеличится у полицейских и приставов, таможенников и военнослужащих, а также сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФПС и фельдъегерской связи. Решение по остальным категориям будут принимать региональные власти.