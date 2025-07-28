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Воронежские работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Перерасчет страховых пенсий пройдет в беззаявительном порядке.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа у работающих пенсионеров из Воронежской области проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Об этом информирует Социальный фонд России по региону. Прибавка грозит тем пенсионерам, кто официально трудился в 2024 году, а работодатель за них платил страховые взносы. Никуда нашим землякам обращаться не нужно — пенсии пересчитают автоматически. Размер прибавки у каждого будет индивидуальным — он напрямую зависит от зарплаты и пенсионного коэффициента.

Если же работающий пенсионер завершил трудовую деятельность в текущем месяце, то с августа он будет получать пенсию с учетом всех индексаций.