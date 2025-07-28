В Верхней Пышме появится центр разработки скоростных поездов

Проект строительства нового конструкторского центра для скоростных поездов получил положительное заключение государственной экспертизы. Центр расположится в Верхней Пышме Свердловской области и станет частью комплекса предприятия «Уральские локомотивы». Об этом сообщили в пресс-службе «Синара».
Общая площадь будущего инженерного корпуса составит около 9 тысяч квадратных метров. В центре будут трудиться свыше двухсот инженеров-конструкторов, специализирующихся на полном цикле проектирования железнодорожного транспорта — от первоначальной концепции до завершающих тестов.
Одна из ключевых целей проекта — разработка и запуск первых российских высокоскоростных электропоездов. Образец поезда предполагается направить на испытания уже в 2027 году.
— Работы на строительной площадке вышли на крейсерскую скорость. Мы завершаем монтаж металлокаркаса корпуса пусконаладки, ведем устройство кровли и светопрозрачных конструкций, — уточнил гендиректор компании Тимур Уфимцев.
Помимо конструкторского центра, в комплексе появятся два производственных корпуса для сборки и настройки электропоездов, заводской участок по изготовлению кузовных деталей, специализированное предприятие для тестирования тяговых приводов и административное здание.