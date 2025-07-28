В Верхней Пышме появится центр разработки скоростных поездов

Общая площадь будущего инженерного корпуса составит около 9 тысяч квадратных метров. В центре будут трудиться свыше двухсот инженеров-конструкторов, специализирующихся на полном цикле проектирования железнодорожного транспорта — от первоначальной концепции до завершающих тестов.