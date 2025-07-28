Из-за «климатической инфляции» предсказан скачок цен на продовольствие более чем на треть

В новом докладе говорится, что «климатическая инфляция» может привести к росту цен на продовольствие в Великобритании более чем на треть к 2050 году. Все более экстремальные погодные условия представляют угрозу для производства и цепочек поставок как в Великобритании, так и в других странах.