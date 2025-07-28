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«Аэрофлот» после сбоя в своей информсистеме отменил два рейса из Челябинска

«Аэрофлот» после сбоя в своей информсистеме отменил два рейса из Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

В понедельник, 28 июля, не состоятся рейсы СУ 1095 и СУ 1421 Челябинск — Москва, время вылета 14:55 и 16:20 соответственно.

В обратном направлении не будет рейсов СУ 1094 и СУ 1420, по расписанию прилет в 13:55 и 15:25 соответственно.

Кроме того, в настоящее время с опозданием ждут рейсы СУ 1535 и ДР 6570 из столицы и обратные СУ 1534 и ДР 323.

Ране «Аэрофлот» сообщил, что в работе информационных систем компании произошел сбой, из-за которого ожидается вынужденная корректировка расписания.