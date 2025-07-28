Суд отказал экс-совладельцу «Покровского» в иске на 3 млрд рублей

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для расторжения сделки, совершенной восемь лет назад. В частности, господин Чебанов не представил оригинал договора, ограничившись его копией, в связи с чем экспертиза документа не проводилась. Кроме того, истец не доказал, что не получил оговоренную оплату, а заявленные требования суд признал противоречивыми — первоначально предприниматель просил принудительно исполнить условия сделки, а затем потребовал ее отмены. Также был пропущен трехлетний срок исковой давности.