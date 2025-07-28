Новая дорога к Арсеньеву в Приморье появится уже этой осенью

На отрезке между развилкой на Горное и Горбатку и до села Ивановка завершены работы по отсыпке земляного полотна — использовано более 40 тысяч кубометров скального материала. На семи из десяти километров уже уложен нижний слой асфальта. Осталось покрыть верхним слоем оставшиеся три километра.