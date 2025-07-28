Новая дорога к Арсеньеву в Приморье появится уже этой осенью

Завершается капитальный ремонт участка трассы Осиновка — Рудная Пристань в Приморье. На участке протяжённостью 20 километров дорожные работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и должны быть завершены к концу сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом Минтрансе, специалисты АО «СпецСУ» активно трудятся на выезде из села Осиновка — здесь они укрепляют основание дорожного полотна и укладывают два слоя асфальтобетона.
На отрезке между развилкой на Горное и Горбатку и до села Ивановка завершены работы по отсыпке земляного полотна — использовано более 40 тысяч кубометров скального материала. На семи из десяти километров уже уложен нижний слой асфальта. Осталось покрыть верхним слоем оставшиеся три километра.
Кроме того, будет обновлён мост в районе Ивановки: старое покрытие заменят новым, повысив тем самым комфорт и безопасность движения. После основной укладки асфальта планируется отсыпка обочин, установка новых дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбов и нанесение дорожной разметки.
Отмечается, что губернатор Приморья Олег Кожемяко лично проверил ход реализации проекта во время рабочей поездки в город Арсеньев.
Напомним, в Пограничном округе Приморья активно ведётся ремонт одного из ключевых участков автодороги Уссурийск — Пограничный — госграница. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» работы охватили протяжённость 12,5 км между посёлком Пограничный и селом Сергеевка.