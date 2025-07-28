Аэрофлот отменил ряд рейсов Москва — Минск — Москва

В частности, отменен рейс SU1830, который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» и приземлиться в белорусской столице в 10:40. Также отменены дневные рейсы из «Шереметьево» в Минск со временем прибытия 13:45 и 16:20.