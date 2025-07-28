Аэрофлот отменил ряд рейсов Москва — Минск — Москва

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила ряд рейсов Москва — Минск — Москва, это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
В частности, отменен рейс SU1830, который должен был вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» и приземлиться в белорусской столице в 10:40. Также отменены дневные рейсы из «Шереметьево» в Минск со временем прибытия 13:45 и 16:20.
Соответственно, не состоятся и обратные рейсы в Москву с вылетом из столицы Беларуси в 11:40, 14:45 и 17:20.
Вечерние рейсы пока не отменены и, судя по данным онлайн-табло белорусской воздушной гавани, будут совершены по расписанию.
Корректировки в расписании российского авиаперевозчика произошли из-за сбоя в работе информационных систем компании. Так, Аэрофлот уже отменил 42 рейса туда и обратно.
В авиакомпании сообщили, что команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.