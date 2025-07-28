Пенсии работающим нижегородцам повысят после перерасчета с 1 августа

Также в СФР напомнили, что с января 2025 года в регионе возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Теперь страховые пенсии будут ежегодно увеличиваться с учетом уровня инфляции независимо от того, продолжают граждане трудовую деятельность или нет.