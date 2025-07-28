В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года

Кроме того, в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Большая Красная и Толстого уже установили интеллектуальную систему безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Система распознает пешеходов и предупреждает водителей о людях на переходе. Также она собирает видеоинформацию о водителях, которые не пропускают пешеходов. Также на пересечении улиц Спартаковская и Ипподромная появилась проекция дорожного знака «Движение без остановки запрещено».