Миллиардные долги нижегородских больниц обещают ликвидировать за три года

По данным минздрава, более 99% от объема задолженности приходится на поставляемые больницам медикаменты, а менее процента приходится на долги по зарплате и прочие расходы. Нижегородские власти обещают продолжить работу по снижению просроченной кредиторской задолженности и полностью ее ликвидировать в течение трех лет. При этом отмечается, что долги не влияют на качество оказываемой нижегородцам медпомощи.