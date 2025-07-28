«Аэрофлот» отменил три рейса из Москвы в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Компания «Аэрофлот» в связи со сбоем информационных систем отменила три рейса Москва — Калининград — Москва, сообщила пресс-служба аэропорта «Храброво».
Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса.
«Сообщение от авиакомпании “Аэрофлот”. Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы: SU1016/1017 Москва — Калининград — Москва, SU1002/1003 Москва — Калининград — Москва, SU1004/1005 Москва — Калининград — Москва», — говорится в Telegram-канале аэропорта «Храброво».
По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 9.50 (10.50 мск), на вылет и прилет задерживаются 15 авиарейсов по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Иваново и Екатеринбург.
Пассажиров статус рейсов просят уточнять в колл-центре или на сайте аэропорта «Храброво».