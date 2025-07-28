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В Татарстане отремонтируют трассу Казань — Ульяновск — Камское Устье

На эти цели направят 92 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане отремонтируют 1,5 километра трассы Казань — Ульяновск — Камское Устье. На эти цели выделят порядка 92 миллионов рублей, становится известно из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Деньги направят из бюджета Татарстана. Обновят участок от 0 до 1,7 километра в Камско-Устьинском районе. Ремонт планируют завершить до 20 ноября этого года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Гарантия на обновленные верхний слой покрытия составит 8 лет. Контракт на выполнение работ уже заключен.

Ранее в Татарстане начался капремонт моста через реку Киндерку.