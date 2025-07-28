Из-за сбоя системы «Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Уфа — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене нескольких рейсов, в том числе SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва. Как пояснил авиаперевозчик, изменения в расписании произошли в связи со сбоем информационных систем. Граждан попросили следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Пассажирам отменённых рейсов доступны: возврат денег или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Между тем кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки, отметили в авиакомпании.