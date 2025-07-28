Из-за сбоя системы «Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Уфа — Москва

Пассажирам отменённых рейсов доступны: возврат денег или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Между тем кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки, отметили в авиакомпании.