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Из-за сбоя системы «Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Уфа — Москва

Пассажиров отмененных рейсов попросили забрать багаж и покинуть аэропорт.

Источник: Башинформ

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене нескольких рейсов, в том числе SU1230/1231 Москва — Уфа — Москва. Как пояснил авиаперевозчик, изменения в расписании произошли в связи со сбоем информационных систем. Граждан попросили следить за информацией на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Пассажирам отменённых рейсов доступны: возврат денег или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. Между тем кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки, отметили в авиакомпании.