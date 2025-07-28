В Красноярске выбрали операторов школьного питания

В новом учебном году отвечать за организацию питания в школах Красноярска будут ООО «Кулинар», «Рич» и «Краспит». О завершении процесса выбора компаний для оказания этих услуг сообщили в мэрии:
«Со всеми операторами питания заключены договоры. В их ответственности — обслуживание 75 общеобразовательных учреждений города, в том числе обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов и льготных категорий, а также организация свободной линии раздачи».
Сегодня заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева провела совещание с операторами питания, на встрече обсуждались организационные вопросы. Так, до конца августа фирмы должны подготовить всё необходимое для оказания качественных и безопасных услуг, полностью набрать квалифицированный коллектив пищеблоков, закупить и завезти продукты. Также к началу учебного года во всех организациях должна быть возможность рассчитаться банковскими картами.
«Контракты с победившими компаниями будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2025 года. Такое решение принято, чтобы обеспечить организацию питания в соответствии с актуальной стоимостью набора продуктов, которая индексируется ежегодно по состоянию на 1 января. Ранее договоры с операторами питания заключались на учебный год, с 1 сентября по 31 мая, — рассказали в мэрии. — Большинство школ продолжит сотрудничество с операторами питания на основе аутсорсинга, становясь прямыми заказчиками услуг, что позволяет сделать систему питания более гибкой и оперативной. По-прежнему будет работать двухступенчатый контроль за работой пищеблоков: со стороны школы как заказчика и со стороны специалистов главного управления образования. Продолжит свою работу система родительского контроля».
В мэрии также напомнили, что с 1 сентября еще 10 школ приступят к самостоятельной организации питания: это №№ 7, 53, 65, 133, 158, 160, 161, лицеи №№ 7, 10 и гимназия № 15. Таким образом, 35 образовательных учреждений будут сами обеспечивать питание для своих учеников.