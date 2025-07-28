В Красноярске выбрали операторов школьного питания

«Контракты с победившими компаниями будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2025 года. Такое решение принято, чтобы обеспечить организацию питания в соответствии с актуальной стоимостью набора продуктов, которая индексируется ежегодно по состоянию на 1 января. Ранее договоры с операторами питания заключались на учебный год, с 1 сентября по 31 мая, — рассказали в мэрии. — Большинство школ продолжит сотрудничество с операторами питания на основе аутсорсинга, становясь прямыми заказчиками услуг, что позволяет сделать систему питания более гибкой и оперативной. По-прежнему будет работать двухступенчатый контроль за работой пищеблоков: со стороны школы как заказчика и со стороны специалистов главного управления образования. Продолжит свою работу система родительского контроля».