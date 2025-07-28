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В Минске разница средней зарплаты в области информации и связи и сфере образования составляет более 4200 рублей

В Минске разница зарплат сфер информации и образования превышает 4200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске разница зарплат сфер информации и образования составляет свыше 4200 рублей. Данные приводит агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Главное статистическое управление города Минска.

В июне 2025 года номинальная начисленная средняя заработная плата минчан оказалась 3 598,2 рубля. Но ее размеры в зависимости от видов деятельности отличаются как в большую, так и в меньшую сторону.

Самым высоким оказались зарплаты в сферах информации и связи (6 594,6 рубля), финансовой и страховой деятельности (4 738,4 рубля), строительстве (4 044,6 рубля). В сельском, лесном и рыбном хозяйстве заработная плата составила 3 895, а в профессиональной, научной и технической сферах — 3 871,1 рубля.

Что касается сферы промышленности, то в ней в июне 2025 средняя заработная плата была 3 323,9 рубля, в оптовой и розничной торговле, в ремонте автомобилей и мотоциклов — 3 204,5 рубля. Средняя зарплата сотрудников сферы здравоохранения и соцуслуг в первый месяц лета оказалась на уровне 2 834,5 рубля. У специалистов в области творчества, спорта, развлечений и отдыха — 2 626,1 рубля, образования — 2 366 рублей.

Кстати, надбавки к зарплате выросли в одной из бюджетных отраслей Беларуси.

Тем временем МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением из-за ливней 28 июля.

Кроме того, мы собрали необычные подарки, полученные белорусскими знаменитостями: Янке Купале — личный Chevrolet, Александру Медведю — живой медвежонок, «Песнярам» — рулон ткани, а Ольге Корбут — брошь от Никсона.