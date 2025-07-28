В Минске разница средней зарплаты в области информации и связи и сфере образования составляет более 4200 рублей

Что касается сферы промышленности, то в ней в июне 2025 средняя заработная плата была 3 323,9 рубля, в оптовой и розничной торговле, в ремонте автомобилей и мотоциклов — 3 204,5 рубля. Средняя зарплата сотрудников сферы здравоохранения и соцуслуг в первый месяц лета оказалась на уровне 2 834,5 рубля. У специалистов в области творчества, спорта, развлечений и отдыха — 2 626,1 рубля, образования — 2 366 рублей.