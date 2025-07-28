В Ташкенте приостановили строительство 59 многоэтажек — но полный список застройщиков так и не обнародовали

Причины — застройщики начали работы без необходимых разрешений, экспертиз и технических заключений, а также пытались незаконно продавать квартиры гражданам.
Новость моментально разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию. После первого шока пользователи начали задавать абсолютно логичный вопрос: а где конкретный список объектов, где приостановлены работы? Кто эти застройщики? Где находятся эти 59 домов?
Однако, к удивлению многих, такого списка хокимият не опубликовал. Столичные власти ограничился только тем, что разделил количество нарушений по районам. Ни адресов, ни названий компаний, ни даже ориентиров — ничего.
И вот здесь последовала самая удивительная часть: пресс-служба хокимията в своём ответе на вопрос пользователей — «где список?» — сообщила, что информация «уже публиковалась» в телеграм-каналах районных администраций, а значит, «хокимият не обязан дублировать одни и те же данные в каждом сообщении — информация и так находится в открытом доступе». Пользователям посоветовали воспользоваться телеграм-ботом для получения более точной информации.
Другими словами, если вы хотите узнать, не касается ли приостановка строительства именно вашего будущего дома — ищите информацию сами. Такой подход демонстрирует, увы, печальную реальность: коммуникация с жителями по-прежнему не является приоритетом для столичных властей. А ведь можно было просто опубликовать список и получить одобрение жителей, но зачем это чиновникам…
Мы попытались найти информацию на страницах хокимиятов и обнаружили точные данные только по Мирзо-Улугбекскому району, спасибо местному хокимияту за это. Посмотреть их можно здесь. Если вам удалось найти другие — пишите в комментариях. Попробуем сделать работу Ташкентского хокимията и собрать список общими усилиями.