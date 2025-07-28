В Ташкенте приостановили строительство 59 многоэтажек — но полный список застройщиков так и не обнародовали

И вот здесь последовала самая удивительная часть: пресс-служба хокимията в своём ответе на вопрос пользователей — «где список?» — сообщила, что информация «уже публиковалась» в телеграм-каналах районных администраций, а значит, «хокимият не обязан дублировать одни и те же данные в каждом сообщении — информация и так находится в открытом доступе». Пользователям посоветовали воспользоваться телеграм-ботом для получения более точной информации.