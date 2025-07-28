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В порту Таганрог прокуратура пресекла перевалку опасных грузов

В морском порту Таганрог по предписанию прокуратуры ООО «Азовпортофлот» устранило нарушения законодательства при перевозке опасных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

«Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой установлено, что ООО “Азовпортофлот” в морском порту Таганрог осуществлялась перевозка опасных грузов с нарушением условий выданной лицензии. В связи с этим руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прокурором инициировано привлечение юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».