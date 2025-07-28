В порту Таганрог прокуратура пресекла перевалку опасных грузов

«Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой установлено, что ООО “Азовпортофлот” в морском порту Таганрог осуществлялась перевозка опасных грузов с нарушением условий выданной лицензии. В связи с этим руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.