Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Второй энергоблок Белорусской атомной станции включен в сеть, сообщили в пресс-службе министерство энергетики республики.
В ведомстве пояснили, что это стало возможным «после завершения технологических операций по восстановлению работы системы охлаждения генератора».
В Минэнерго обратили внимание, что сейчас «блок работает на номинальной мощности».
Ранее стало известно, что белорусские энергетики приняли решение 16 июля отключить второй энергоблок на атомной станции в Островце.
Тогда причиной отключения стала сработка автоматической сигнализации, которая говорила об отклонении в работе системы охлаждения генератора.
При этом в Минэнерго подчеркивали, что речь идет об оборудовании, которое расположено в неядерной части энергоблока.
В пресс-службе предупреждали, что энергоблок будет подключен к сети только после того, как специалисты проведут комплексную проверку и продиагностируют оборудование системы охлаждения.