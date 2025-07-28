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Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Белорусская атомная станция работает согласно всем международным правилам и требованиям безопасности энергетических объектов.

Источник: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Второй энергоблок Белорусской атомной станции включен в сеть, сообщили в пресс-службе министерство энергетики республики.

В ведомстве пояснили, что это стало возможным «после завершения технологических операций по восстановлению работы системы охлаждения генератора».

В Минэнерго обратили внимание, что сейчас «блок работает на номинальной мощности».

Ранее стало известно, что белорусские энергетики приняли решение 16 июля отключить второй энергоблок на атомной станции в Островце.

Тогда причиной отключения стала сработка автоматической сигнализации, которая говорила об отклонении в работе системы охлаждения генератора.

При этом в Минэнерго подчеркивали, что речь идет об оборудовании, которое расположено в неядерной части энергоблока.

В пресс-службе предупреждали, что энергоблок будет подключен к сети только после того, как специалисты проведут комплексную проверку и продиагностируют оборудование системы охлаждения.