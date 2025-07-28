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Инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%

Годовая инфляция в регионе снижается уже восьмой месяц подряд.

Источник: Reuters

В Свердловской области восьмой месяц подряд снижается годовая инфляция. В июне она замедлилась до 10,5%, а рост цен составил всего 0,2%, сообщает пресс-служба Центробанка.

Дешевле в регионе стали яйца и сливочное масло, бананы, сладкий перец и ряд других продуктов, также упал спрос на свинину и мясные полуфабрикаты, что тоже повлекло снижение цен на них. Немного подешевела аренда жилья в регионе, подорожали поездки на Черноморское побережье, речные круизы по стране и отдых в пансионатах.

«Продолжается снижение цен на новые и подержанные автомобили, смартфоны и телевизоры. Это стало возможным благодаря укреплению рубля и активной политике продавцов, стремящихся стимулировать спрос», — рассказали в Центробанке.

При этом продолжают дорожать товары повседневного спроса, так, в июне значительнее всего выросли цены на моющие и чистящие средства.