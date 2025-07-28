Инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%

В Свердловской области восьмой месяц подряд снижается годовая инфляция. В июне она замедлилась до 10,5%, а рост цен составил всего 0,2%, сообщает пресс-служба Центробанка.
Дешевле в регионе стали яйца и сливочное масло, бананы, сладкий перец и ряд других продуктов, также упал спрос на свинину и мясные полуфабрикаты, что тоже повлекло снижение цен на них. Немного подешевела аренда жилья в регионе, подорожали поездки на Черноморское побережье, речные круизы по стране и отдых в пансионатах.
«Продолжается снижение цен на новые и подержанные автомобили, смартфоны и телевизоры. Это стало возможным благодаря укреплению рубля и активной политике продавцов, стремящихся стимулировать спрос», — рассказали в Центробанке.
При этом продолжают дорожать товары повседневного спроса, так, в июне значительнее всего выросли цены на моющие и чистящие средства.