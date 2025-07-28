Инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%

Дешевле в регионе стали яйца и сливочное масло, бананы, сладкий перец и ряд других продуктов, также упал спрос на свинину и мясные полуфабрикаты, что тоже повлекло снижение цен на них. Немного подешевела аренда жилья в регионе, подорожали поездки на Черноморское побережье, речные круизы по стране и отдых в пансионатах.