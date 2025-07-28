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Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 28 июля

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 28 июля, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Доллар подорожал на Br0,0077 — его курс составляет Br2,955 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,108 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0028 и составил Br3,7002 за 100 российских рублей.