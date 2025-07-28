Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 28 июля

Доллар подорожал на Br0,0077 — его курс составляет Br2,955 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,108 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0028 и составил Br3,7002 за 100 российских рублей.
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 28 июля, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0077 — его курс составляет Br2,955 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,002 и составил Br4,108 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0028 и составил Br3,7002 за 100 российских рублей.