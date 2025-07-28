Больше 2 миллиардов за полгода: как Петербург зарабатывает на парковках

В Северной столице за последние годы тарифы выросли, а зона платной стоянки значительно расширилась. Час парковки в центре Петербурга подорожал с 60 до 100 рублей, а штраф за неоплату достиг 3 тыс. рублей. В 2024 году было выписано рекордные 809 тыс. штрафов.