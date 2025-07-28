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Больше 2 миллиардов за полгода: как Петербург зарабатывает на парковках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля, ФедералПресс. В российских городах продолжается расширение зон платных парковок, призванных разгрузить дороги и повысить доступность парковочных мест. «ФедералПресс» выяснил, как обстоят дела с платными парковками в Северной столице.

«В первом полугодии 2025 года Санкт-Петербург получил 2,36 млрд рублей от оплаты платных парковок, что выше показателей за аналогичный период 2024 года», — говорится в материале «ФедералПресс».

В Северной столице за последние годы тарифы выросли, а зона платной стоянки значительно расширилась. Час парковки в центре Петербурга подорожал с 60 до 100 рублей, а штраф за неоплату достиг 3 тыс. рублей. В 2024 году было выписано рекордные 809 тыс. штрафов.

Компания «Дорнадзор» опубликовала исследование, где рассматривались все города РФ, в которых организованы муниципальные платные парковки как вдоль улично-дорожной сети, так и на специализированных стоянках. По итогам 2024 года рейтинг возглавила следующая пятерка: Москва, Краснодар, Казань, Белгород, Петербург.