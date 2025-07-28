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До 50% повысится зарплата некоторых казахстанцев

Директор департамента науки и инновация МВРИ Ляззат Джусипова в СЦК рассказала, кому ждать повышения заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Ляззат Джусипова напомнила, что Глава государства подписал закон, предусматривающий внесение изменений в закон «О естественных монополиях», направленных на повышение заработной платы работников водной отрасли.

«Поправки были разработаны Министерством водных ресурсов и ирригации. Благодаря этому, уже с 1 июля увеличилась оплата труда работников РГП “Казводхоз”. В общей сложности изменения позволят повысить заработную плату более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35−50% — до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики», — пояснила она.

По ее словам, это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов. Поправки в закон «О естественных монополиях» вступят в силу 1 сентября этого года.