До 50% повысится зарплата некоторых казахстанцев

«Поправки были разработаны Министерством водных ресурсов и ирригации. Благодаря этому, уже с 1 июля увеличилась оплата труда работников РГП “Казводхоз”. В общей сложности изменения позволят повысить заработную плату более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35−50% — до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики», — пояснила она.