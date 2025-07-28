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Правительство поможет Омской области в модернизации больниц

Мишустин: правительство продолжит помогать Омской области в модернизации больниц.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 28 июл — РИА Новости. Правительство РФ будет и дальше помогать Омской области в модернизации и оснащении больниц и поликлиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта.

«Важно, что Омская область активно модернизирует и оснащает поликлиники и больницы. Главное, чтобы такая работа шла максимально эффективно. Будем и дальше помогать», — сказал Мишустин.