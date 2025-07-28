Катер-кафе на Волге: новая услуга для отдыхающих в Самаре

В июле на самарских пляжах появилась необычная услуга — вдоль берега Волги курсирует катер, предлагающий готовую еду. Местные жители заметили плавучую точку питания с казаном плова, лепешками и салатами.
Некоторые отдыхающие уже воспользовались сервисом, заказывая блюда прямо с берега. Новинка вызвала положительные отклики: отдыхающие отмечают, что возможность перекусить, не покидая места отдыха, делает пребывание на пляже комфортнее.
Появление такой услуги совпало с обсуждением новых правил для частных предпринимателей, которые размещают платные лежаки на городских пляжах. После жалоб горожан власти решили урегулировать размещение таких зон, чтобы избежать дискомфорта для обычных посетителей.
Новая форма обслуживания может стать частью тенденции к развитию пляжной инфраструктуры в Самаре, если её организация будет соответствовать санитарным и правовым нормам.
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