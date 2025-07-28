Между Уфой и Челябинском с 1 августа запустят «Ласточку»

Жители Челябинской области теперь смогут быстро и с комфортом добираться до Уфы. С 1 августа запускается новый маршрут пригородного электропоезда «Ласточка», который будет ходить между Челябинском, Усть-Катавом, Уфой и Дёмой. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.