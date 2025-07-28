Между Уфой и Челябинском с 1 августа запустят «Ласточку»

Состав № 6422/7160/7158 (Дёма — Уфа — Челябинск) будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном направлении — № 7157/7159/7161 (Челябинск — Уфа — Дёма) — по субботам, воскресеньям и понедельникам.
В вагонах установлены удобные кресла, работает Wi-Fi и кондиционер. Билеты уже доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», кассах и терминалах.
Запуск маршрута стал возможен благодаря сотрудничеству властей Челябинской области и Башкортостана, а также железнодорожных компаний.