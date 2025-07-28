Железнодорожные пути к морпортам Актау вернули в госсобственность

Отмечалось, что данная сеть принадлежала АО «Каскор-Транссервис». По данным eGov, компанию образовали в 1997 году. Учредителями указаны 10 лиц или компаний, их имена и названия неизвестны. Фирма занимается транспортной обработкой грузов, строительными работами, требующими специальной квалификации, и деятельностью в области спорта.