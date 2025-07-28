Железнодорожные пути к морпортам Актау вернули в госсобственность

Были выявлены серьезные системные проблемы, которые рассмотрели на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Рассмотрены причины непринятия мер по фактам изношенности некоторых участков магистральных путей, линий электропередач, контактной сети, сигнализации и связи, а также затронуты вопросы необходимости ремонта отдельных железнодорожных мостов», — сообщает Главная транспортная прокуратура.
Отмечается, что в по инициативе прокуратуры 29 участков путей общей протяженностью 274 км были закрыты. Нарушения устранены и указанные пути продолжают функционировать в безопасном режиме.
«По акту прокурорского надзора в госсобственность возвращены пять магистральных путей, соединяющих железную дорогу с морскими портами Актау», — сообщили в прокуратуре.
Кто был собственником этих путей ранее — не сообщается.
Также в КТЖ зафиксированы нарушения трудовых прав работников. Это ненадлежащее премирование, закупка некачественных спецодежды и инструментов, а также несвоевременная их выдача.
Ранее сообщалось, что в Актау суд обязал частную компанию вернуть в госсобственность магистральную железнодорожную сеть. По действующему закону подобные объекты должны принадлежать государству.
Отмечалось, что данная сеть принадлежала АО «Каскор-Транссервис». По данным eGov, компанию образовали в 1997 году. Учредителями указаны 10 лиц или компаний, их имена и названия неизвестны. Фирма занимается транспортной обработкой грузов, строительными работами, требующими специальной квалификации, и деятельностью в области спорта.